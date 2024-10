Reggina: per l’attaccante non c’è fretta, ma Taibi lo ha individuato

Più volte attraverso dichiarazioni ufficiali ed interventi, il DS Taibi ha spiegato le strategie della Reggina in questa sessione di calciomercato. Potenziare subito la linea difensiva è l’obiettivo, perchè anche attraverso la costruzione di un robusto reparto arretrato, si raggiungono risultati importanti.

Poi dovranno arrivare i gol e per la scelta del centravanti il direttore sportivo ha dichiarato che non vi è alcuna fretta nella scelta. “Ne abbiamo contattati già tre che ci interessano molto, attendiamo risposte“. Sarà certamente vero, ma qualora se ne presentasse l’occasione, il giocatore dei desideri potrebbe arrivare anche subito. Il profilo ideale è stato individuato in Fabio Mazzeo, classe 1983, reduce dalla sfortunata stagione in B con il Foggia, ma certamente attaccante di sicuro affidamento.

Basta dare un’occhiata al suo curriculum per capire che in una categoria come la serie C lui ci sta comodamente, oltre a garantire rendimento e gol. Tanti, quasi sempre decisivi soprattutto con le maglia di Perugia, Benevento e lo stesso Foggia, squadre con le quali ha ottenuto tre promozioni dalla serie C alla B. Inutile dire che anche su questo profilo non manca la concorrenza.

