25 giugno, il giorno di Mimmo Toscano. Gallo gli riserverà una presentazione in grande stile?

Mimmo Toscano è finalmente il tecnico della Reggina. Il suo ritorno in amaranto arriva esattamente dopo 22 anni, ma allora la maglia amaranto la indossava da calciatore e qualche stagione prima con la stessa conquistava una preziosissima promozione in serie B.

Reggino, cresciuto con l’inseparabile palla al piede in quella famosa traversa Neri di Viale A. Moro, a quel tempo Viale V, trascorrendo intere giornate tra epiche sfide con i compagni di rione, prima di iniziare il suo percorso in una squadra vera, la Matteotti, passaggio fondamentale che gli ha consentito di mettere in mostra le sue qualità, per poi approdare alla Reggina.

Il resto del suo percorso calcistico è stato più volte raccontato come quello di allenatore, fino alla recente esperienza alla Feralpisalò, per tutti conclusasi in maniera positiva e la condivisione del terzo posto in classifica, tranne che per il suo presidente che, a sorpresa, ne ha deciso l’esonero prima di iniziare il play off.

Un rapporto diventato complicato e che ne ha allungato i tempi dell’annuncio per il passaggio alla Reggina. Per Mimmo Toscano, “il cannibale” il prossimo 25 giugno è il grande giorno, quello della presentazione ufficiale. Non un atto formale, perchè emozioni e sentimenti si intrecceranno, visto che non è da tutti allenare la squadra della propria città, ma anche quella che ti ha lanciato nel calcio che conta.

Ci sarà anche il presidente Luca Gallo, per questo motivo immaginiamo possa essere una presentazione diversa dal solito clichè, vedremo quello che riserverà a Mimmo Toscano il massimo dirigente.

