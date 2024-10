Reggina, Taibi: ‘I retroscena della trattativa con Mimmo Toscano’

Dopo la lunghissima attesa, finalmente arriva l’ufficializzazione del tecnico. Quello che la Reggina voleva e che ha atteso per tantissimo tempo. Mimmo Toscano, reggino e cresciuto nel settore giovanile amaranto, torna a Reggio Calabria per riportare la Reggina in serie B. Abbiamo chiesto al DS Taibi i retroscena della trattativa: “Noi da almeno venti giorni sapevamo che sarebbe arrivato Toscano, lo abbiamo aspettato, ma doveva liberarsi dalla sua ex società.

Mimmo è stato sempre in cima alla lista delle preferenze, però è assolutamente vero che inizialmente nella nostra testa erano cinque i profili poi diventati tre, che avevamo immaginato e con i quali si è dialogato. Attraverso i confronti poi ti rendi conto quale per la Reggina possa essere quello migliore. Mimmo Toscano mi ha impressionato dopo il primo colloquio, soffriva per la sua situazione che doveva risolvere e non vedeva l’ora di potermi dire di si.

Ti dico pure che qualche volta ci siamo visti lontano da occhi indiscreti proprio per la delicatezza della sua posizione.

Sono rimasto colpito dalla sua grinta, la sua voglia di spaccare tutto e di venire a Reggio Calabria. Vuole fare gioire i tifosi della Reggina vuole vincere. Ha grande personalità, preferisco persone così piuttosto che gente senza attributi che poi ti pugnala alle spalle. Sono per i confronti anche duri, accesi, ma leali e diretti”.