Reggina, Taibi: ‘Le nostre mosse di mercato, giocatore per giocatore’

Due annunci nella stessa giornata. Quello relativo all’iscrizione al prossimo campionato e l’ufficializzazione del tecnico Mimmo Toscano. Ne arriveranno altre la prossima settimana, nel frattempo insieme al DS Taibi, ospite della prima puntata di “Mercato Amaranto” su City Now Sport, si è fatto il punto della situazione sulle trattative, fra strategie e singoli calciatori: “Stiamo lavorando moltissimo. Tanti gli incontri con calciatori e procuratori, adesso è il momento di chiudere tutte quelle trattative avviate.

Bellomo? Il giocatore per quello che mi riguarda in questo momento è incedibile. De Falco e Baclet riteniamo possano far parte di questo gruppo, qualora si creassero delle opportunità di cessione le valuteremo. Ho incontrato il procuratore di Porcino, non ci sono i presupposti per portarlo alla Reggina.

Donnarumma ci piace ma è complicato essendo ancora sotto contratto con il Monopoli, Liotti è più percorribile. Per il reparto offensivo abbiamo contattato diversi attaccanti dai quali aspettiamo delle risposte. In questa fase iniziale puntiamo però a rinforzare il reparto difensivo, visto lo sviluppo dell’ultimo campionato. Granoche? Non si muoverà da Trieste avendo anche un contratto post carriera da dirigente.

Guarna è un portiere di esperienza che ha vinto campionati in C e conosce bene questo girone. Con Cristini c’è l’accordo ma non ha ancora firmato.

Strambelli è un giocatore importante che si può adattare a tanti ruoli, insieme a tutti quelli presi a gennaio li ritengo della Reggina, saranno poi le opportunità di mercato a poterci far cambiare idea.

Loiacono lo ritengo un buon giocatore, mai sentito nè il calciatore, tantomeno il procuratore, mentre Daprelà è una operazione assai complicata. Ho parlato oggi con il procuratore di Ciccio Cosenza, mi dice che ha tante richieste, ma veramente tante, vediamo se ci sono i presupposti per portarlo alla Reggina, a me piace molto.

Salandria incedibile. Contessa? Bravo, ma andiamo su profili che riteniamo leggermente più alti. Bocalon e Ferrari sono due buone attaccanti.

Porcino e De Francesco li ho chiesti avendo lo stesso procuratore. Li ritengo bravi giocatori e mi sarebbe piaciuto riportarli alla Reggina. De Francesco non intende scendere di categoria, di Porcino ne abbiamo già parlato. Rosina lo conosco bene, ma riteniamo non serva al nostro progetto”.