Sunsetland Summer Festival: da DJ Francesco a Ludovica Pagani, l’estate reggina si accende di musica

Il Sunsetland Summer Festival 2025 si prepara a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate reggina. Dal 18 luglio al 21 settembre, la città di Reggio Calabria sarà il palcoscenico di un evento che trasformerà il tramonto in un’esperienza musicale unica, tra dj set e performance dal vivo.

Nato con l’obiettivo di valorizzare uno degli elementi più suggestivi della città, il tramonto sullo Stretto, il festival si terrà ogni giorno al calar del sole, regalando a residenti e turisti una serie di esibizioni indimenticabili. Tra i nomi annunciati, troviamo dj di fama internazionale che calcheranno il palco dell’Arena dello Stretto, tra cui DJ Flash, Andrea Casta, Melvin Coxxx, Giorgio Prezioso, Ludovica Pagani, e DJ Francesco. Un mix perfetto di musica pop, elettronica e house, che promette di incantare il pubblico con sonorità coinvolgenti e performance energiche.

Le date e i dj del Sunsetland Summer Festival

L’elenco completo degli artisti che parteciperanno al festival è già ricco di sorprese e appuntamenti imperdibili. Ecco le date e gli artisti che si esibiranno nelle prossime settimane:

18 luglio: Marvin & Andrea Prezioso

19 luglio: Moojo

20 luglio: Regard

22 luglio: Liu

23 luglio: Alex Guesta

27 luglio: Topic

9 agosto: DJ Flash

21 agosto: Andrea Casta B2B Ivanix

24 agosto: Ludovica Pagani

31 agosto: Damante

9 settembre: DJ Francesco

Uno dei nomi più attesi di questa edizione è DJ Francesco, non è solo un dj, ma un vero e proprio showman, capace di intrattenere il pubblico con energia e passione. La sua presenza al Sunsetland Summer Festival il 9 settembre promette di essere un evento speciale, dove musica e divertimento si fonderanno in un mix esplosivo. Il suo dj set al tramonto sarà sicuramente uno dei momenti clou del festival.

Altro nome di grande richiamo è Ludovica Pagani, una delle figure più amate nel panorama musicale italiano. Nota per il suo carisma e il suo talento come dj e influencer, Ludovica ha saputo conquistare il pubblico con i suoi set travolgenti e la sua presenza scenica unica, che porterà a Reggio Calabria il 24 agosto.

L’importanza dei dj locali: protagonisti insieme ai grandi nomi internazionali

Oltre ai grandi artisti nazionali e internazionali, il Sunsetland Summer Festival avrà anche un forte focus sui dj locali, che avranno l’opportunità di esibirsi e di far conoscere il proprio talento a un pubblico sempre più ampio. Durante i due mesi di festival, i dj reggini accompagneranno il tramonto con performance che riflettono la cultura musicale locale e la passione per la musica elettronica. Il coinvolgimento degli artisti locali è una parte fondamentale del progetto, che intende non solo promuovere la musica, ma anche rafforzare l’identità culturale di Reggio Calabria come meta turistica ed eventi.