Estate Reggina 2025: l’Arena sarà il cuore pulsante grazie anche al nuovo palco

Quando si scommette su una bellezza come quella del tramonto sullo Stretto, la vittoria è praticamente scontata.

Il sogno, poi, si è fatto più concreto con l’annuncio di Sunsetland DJ Set, un evento che trasforma il tramonto in spettacolo, creando un’atmosfera unica nel cuore di Reggio Calabria.

E proprio al centro di questa narrazione, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” diventa protagonista di una grande novità. Il nuovo palco, attualmente in fase di montaggio e già quasi completato, non sarà solo una struttura per ospitare eventi, ma il cuore pulsante di una città che ha deciso di vivere il tramonto come mai prima d’ora.

L’assessore comunale Carmelo Romeo, ai microfoni di CityNow, esprime soddisfazione per il nuovo palco allestito.

All’Arena dello Stretto stiamo allestendo un palco che sarà molto più di una semplice struttura: sarà il cuore simbolico dell’Estate Reggina, sospeso tra cielo e mare. Qui andrà in scena il tramonto più bello d’Italia, trasformato in spettacolo, atmosfera e identità. Sunsetland è la visione che guida questo percorso: un contenitore di emozioni condivise, tra musica, dj set, festival e luce dorata. Un passo avanti nel percorso che punta a far diventare sempre di più Reggio Destinazione.

Il cuore dell’Estate Reggina 2025

Il nuovo palco dell’Arena dello Stretto è progettato per fondersi armoniosamente con il paesaggio mozzafiato che circonda la città.

Ogni sera, il pubblico avrà l’opportunità di godere del tramonto più bello d’Italia, che si perde all’orizzonte dietro la sagoma della Sicilia, mentre la musica, il dj set e i festival si uniscono per creare una magia senza pari.

La scelta del tramonto come momento centrale per l’Estate Reggina non è casuale. È il momento della giornata che, più di ogni altro, rappresenta l’anima di Reggio Calabria: un incontro perfetto tra natura e cultura, tra paesaggio e identità. Il palco, dunque, non è solo un luogo di spettacolo, ma un simbolo di una città che ha deciso di scommettere su se stessa, trasformando un semplice fenomeno naturale in un’occasione di condivisione collettiva.

Sunsetland: il progetto che trasforma il tramonto in un evento

Al centro di questa rivoluzione estiva c’è Sunsetland, il festival che si terrà dall’18 luglio al 21 settembre e che vedrà alternarsi dj internazionali e talenti locali. Un evento pensato per abbracciare il panorama che si estende dall’Arena dello Stretto e per coinvolgere tutti i sensi, trasformando ogni tramonto in un’esperienza unica. La musica, i colori, le luci dorate del sole che cala lentamente sull’acqua, tutto diventa parte di un gioco di emozioni che farà sentire ogni partecipante al centro di un sogno condiviso.

Questo nuovo palco, infatti, è pensato per garantire un collegamento totale tra il pubblico e la natura, offrendo a tutti la possibilità di assistere a uno spettacolo che non si limita alla musica, ma che abbraccia anche l’essenza più profonda della città. Il tramonto, con il suo potere evocativo, diventa il protagonista assoluto, la scenografia perfetta per ogni evento che si terrà all’Arena.

Reggio Calabria: destinazione da vivere, da scoprire

Con questa nuova programmazione, Reggio Calabria non si limita più a essere una semplice città di passaggio, ma si candida a diventare una destinazione turistica di eccellenza.

Non solo per il mare, la storia e la cultura, ma anche per la capacità di sfruttare il suo paesaggio. Il palco all’Arena dello Stretto diventa quindi un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno vivere l’estate reggina sotto il segno della musica e del tramonto.

Il palco è pensato per ospitare una serie di eventi che, oltre a Sunsetland, includeranno spettacoli di vario genere, dai concerti ai festival di musica popolare, passando per dj set e performance artistiche. Ogni evento sarà, infatti, un’occasione unica per scoprire il territorio da una prospettiva inedita: quella di chi vive ogni giorno il sole che tramonta e il mare che si perde all’orizzonte.

Un’estate che rimarrà nel cuore

L’allestimento del nuovo palco non è solo una novità per gli eventi di questa estate, ma un investimento a lungo termine nella crescita culturale e turistica della città. Reggio Calabria, con il suo nuovo spazio per il tramonto, si prepara ad accogliere non solo i reggini, ma anche i turisti che, ogni anno, vengono a scoprire una città che sa emozionare.