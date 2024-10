Reggina: Dichiarazioni sorprendenti di De Rosa, l’agente di Sandomenico

Un percorso da protagonista assoluto per tutto il girone di andata. Con i suoi gol in mezzo a mille difficoltà, ha trascinato la Reggina fino a portarla dentro i play off. Poi l’esonero di Cevoli, l’arrivo di Drago e l’inizio delle sue esclusioni. Neppure nel momento in cui è rientrato il tecnico sammarinese è riuscito più a trovare spazio. Si era parlato di un rinnovo nel corso della stagione poi tramontato, l’esterno è in scadenza di contratto e Taibi fino al momento non lo ha mai nominato nel nuovo progetto. Queste le dichiarazioni rilasciate dal suo agente Maurizio De Rosa ai colleghi di zonacalcio.net

“Parliamo degli esterni più prolifici di tutta la serie C, difatti in questa stagione ha realizzato sette gol. Stiamo valutando il futuro del calciatore visto che è molto apprezzato, ma allo stesso tempo ci potrebbe essere la possibilità di rinnovare con la Reggina“.

