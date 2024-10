Calciomercato – Secondo Gazzetta dello Sport, budget del Bari da paura

Il fallimento, la rinascita con il patron De Laurentiis, subito la promozione dalla serie D alla C. Il Bari vuole tornare tra le grandi e quello prossimo non sarà un campionato di transizione, bensì una stagione che i galletti vorranno giocare da assoluti protagonisti. Insieme a Reggina e Monza gli esperti di mercato l’ hanno indicata come probabilissima regina della prossima campagna acquisti e soprattutto per quello che il riguarda il budget, quello della società pugliese fa davvero paura.

Secondo, infatti, quanto scrive la Gazzetta dello Sport “il Bari ha tutta l’intenzione di starci il meno possibile in Serie C. Luigi de Laurentiis ha pronti investimenti per 10 milioni di euro per togliere dalla terza serie il club dei galletti e riportarlo almeno nei cadetti. In cantiere c’è un accordo pluriennale con un importante main sponsor che verrà annunciato nei prossimi giorni”.