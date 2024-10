Questione Granillo, Latella: ‘Faremo il possibile, ma non dipende solo da noi’

La preoccupazione c’è. Non vi è alcun dubbio che la Reggina possa giocare le partite interne al Granillo, ma la questione seggiolini nel settore di Tribuna Est crea comunque disagi e incertezza, molta incertezza. Tra qualche giorno si potrà capire qualcosa in più quando attraverso una gara d’appalto verranno assegnati i lavori, sui tempi di consegna si vedrà.

C’è la questione abbonamenti che la Reggina vuole risolvere e per bocca del suo DG Andrea Gianni ha fatto sapere dell’incontro con l’amministrazione comunale e della necessità di avere il settore pronto prima dell’inizio della Coppa Italia. In occasione della prima puntata di “Mercato Amaranto” è intervenuto il delegato allo sport del comune di Reggio Giovanni Latella: “Il disagio esiste, soprattutto per quello che riguarda la campagna abbonamenti, nessun dubbio sul fatto che la Reggina possa giocare le partite al Granillo.

Il percorso di riposizionamento dei seggiolini deve seguire un iter burocratico, spero che per la prima giornata di campionato il settore sia completo. Ci sarà una gara d’appalto per poi assegnare i lavori, tutto dovrebbe procedere in maniera lineare e noi seguiremo tutto passo dopo passo. Siamo stati i primi ad auspicare 15.000 abbonati per la prossima stagione e quindi il nostro sostegno non mancherà, affinchè tutto possa svolgersi nel più breve tempo possibile. Speriamo di approvare il progetto già da lunedi.

La Reggina potrà aprire la propria campagna abbonamenti una volta appaltati i lavori, perchè da quel momento si potrà capire quando gli stessi verranno completati. La Lega ha mostrato molta rigidezza, vedremo quello che accadrà in quegli stadi che quest’anno ho visto e che sono davvero fatiscenti.

Con il DG Gianni ci sentiamo quotidianamente, conosco bene le esigenze della Reggina, sono fiducioso ma non vorrei sbilanciarmi per non passare poi per quello che non mantiene le cose che dice, di sicuro faremo il possibile e l’impossibile per consentire alla società di avere la Tribuna Est per l’inizio del campionato. Anche la consegna dei seggiolini ed il numero disponibile degli stessi potrebbe rappresentare un problema”.

