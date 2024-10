Reggina: Taibi: ‘Sull’attaccante mi avete dato una buona idea’

“Ottimo suggerimento, avete risvegliato in me un pensiero che avevo“. Quanto abbia detto sul serio e quanto invece sia stato ironico, non possiamo saperlo, in riferimento al nome di un attaccante da acquistare. Di sicuro nel momento in cui in diretta su City Now Sport Massimo Taibi è stato interpellato sul capitolo centravanti, è stato categorico in alcune circostanze, per esempio su Granoche “Chiuderà la carriera alla Triestina“, speranzoso su altre come Marconi del Pisa: “Magari“, sincero o ironico su altre.

Per esempio nel momento in cui gli si è fatto il nome di Riccardo Bocalon, attaccante classe 89 che ha chiuso la stagione con la maglia del Venezia, che benissimo aveva fatto nei due anni con l’Alessandria, 68 presenze 34 gol e quelli successivi con la Salernitana con 15 reti: “Ottimo suggerimento, avete risvegliato in me un pensiero che avevo rimosso”….

