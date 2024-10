Reggina: Taibi traccia le strategie di mercato e parla dell’attaccante

Almeno dieci i giocatori che faranno parte della casella entrate in questa sessione di calciomercato della Reggina. Taibi ne ha parlato a “Mercato Amaranto” su City Now Sport, tracciando profilo dopo profilo tutti gli obiettivi, quelli dichiarabili, e ruolo per ruolo. “Visto il rendimento dell’ultimo campionato, riteniamo di dover subito rinforzare il reparto arretrato“, ha dichiarato il DS amaranto. Ed allora caccia a quelli che vengono ritenuti adeguati al progetto.

E per difesa si intende pure l’estremo difensore con Guarna ormai prossimo alla firma. Stesso discorso per Cristini, mentre si cerca un centrale di difesa da affiancare a quest’ultimo e Gasparetto. Corsia di sinistra al momento senza giocatori in organico e con Liotti molto più vicino rispetto a Donnarumma, di Porcino si è già detto.

E l’attacco? “Consegneremo a mister Toscano il settanta per cento dell’organico prima della partenza per il ritiro, poi si farà il resto, non c’è fretta“. Ancora Taibi sulla necessità di portare a casa l’attaccante da doppia cifra, con alcuni contatti già avviati, ma senza la fretta di chiudere. per il centravanti si dovrà aspettare ancora.

