Reggina, Taibi analizza le posizioni di Bellomo, Strambelli, De Falco e Baclet

Negli ultimi giorni si è parlato molto dei big amaranto, di quei giocatori acquistati nel mese di gennaio che avrebbero dovuto consentire alla Reggina il salto di qualità. Alcuni, per stessa ammissione di Massimo Taibi hanno reso molto meno rispetto a quanto ci si aspettasse, altri hanno dato un buon contributo, pur se il rendimento non è stato costante.

Il DS ha analizzato singolarmente le loro posizioni, rispondendo così:

“Bellomo? Il giocatore per quello che mi riguarda in questo momento è incedibile, poi non posso sapere come si evolverà il calciomercato. Strambelli è un giocatore capace di poter giocare in qualsiasi ruolo e quest’anno ha fatto anche l’interno di un centrocampo a cinque.

De Falco e Baclet hanno reso meno rispetto a quello che da loro ci aspettavamo, ma riteniamo possano far parte di questo gruppo e qualora si creassero delle opportunità di cessione le valuteremo”.

