Reggina, sondaggio per Torromino

Dopo aver ultimato le procedure utili al trasferimento di Enrico Guarna, portiere classe ’85, la Reggina ritorna sul mercato.

Nelle ultime ore sembra prendere forma un interessamento nei confronti dell’attaccante Giuseppe Torromino, ad oggi in forza alla Juve Stabia, con la quale ha disputato la seconda parte di campionato lo scorso anno conquistando la promozione diretta in Serie B. In 19 presenze ha totalizzato zero reti e quattro assist.

Il calciatore classe ’88, nato a Crotone, ama svariare su tutto il fronte d’attacco. I ruoli da lui più interpretati nel corso della sua carriera sono quello di ala sinistra e quello di seconda punta. In entrambi i casi potrebbe essere molto utile ad un ipotetico 3-4-3 o 3-5-2 di Mimmo Toscano.

Nella sessione invernale di mercato il DS Taibi aveva fatto un tentativo per lo stesso attaccante, le strade però non si sono mai incontrate.

Sempre molto vicino il difensore Andrea Cristini.

