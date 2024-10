Reggina: Guarna, dopo le visite mediche arriva la firma

“La difesa il reparto sul quale inizierà il rafforzamento della squadra e per quello che riguarda il portiere, punteremo su un giocatore di esperienza“. Dichiarazioni di Massimo Taibi che trovano immediato riscontro con l’arrivo in amaranto di Enrico Guarna.

L’estremo difensore che negli ultimi sei mesi ha difeso la porta del Monza, è arrivato alla Reggina e nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche. Carriera importante soprattutto in cadetteria. Qualche macchia nel suo lungo percorso come quella esperienza allo Spezia caratterizzata da quelle che in gergo vengono definite “papere”, culminata con la sconfitta interna contro il Novara per 0-6, dove il portiere calabrese commette degli errori piuttosto evidenti.

La stagione successiva il passaggio al Bari e poi al Foggia dove vince il campionato di serie C risultando tra i grandi protagonisti. Ha condiviso con l’attuale DS amaranto l’esperienza ad Ascoli, oggi inizia un percorso nuovo all’età di 35 anni, firmando un biennale con la Reggina.

