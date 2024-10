Reggina, Gallo: ‘Ho fatto tutto, con la sede ho finito’

“La Reggina è un club assolutamente sano dal punto di vista economico, quando sono arrivato faceva acqua da tutte le parti. Adesso posso dare la mia parola d’onore per quello che serve, per me moltissimo, che non c’è un euro di debito. Con il centro sportivo S. Agata abbiamo fatto un importante investimento, poi la sede, lo store, il marchio e tanto altro, tutto faceva parte di quel progetto che il sottoscritto aveva annunciato il giorno della presentazione ad Altafiumara.

Punto per punto ho mantenuto fede a tutti gli impegni, con l’inaugurazione della sede ho finito. Da questo momento mi posso dedicare e concentrare sulla parte tecnica, ma da spettatore visto che ci sono i professionisti pagati per le scelte. Ripeto, tutto quello che ho detto è stato fatto, insieme a quel lavoro sotterraneo e dispendioso dal punto di vista economico per il risanamento del club”.

