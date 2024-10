La Reggina ha un nuovo Team Manager. Presente all’inaugurazione della sede

In occasione della presentazione della nuova sede, abbiamo incrociato volti vecchi e nuovi della Reggina che sarà. Presenti ovviamente il presidente Luca Gallo ed insieme a lui il DG Gianni, il DS Taibi, l’intero staff tra dirigenti e collaboratori e tra le varie figure, impossibile da non notare, quella del nuovo Team Manager amaranto.

Un elegante vestito blu elettrico e fisico ancora invidiabile quello di Matteo Patti, fino a qualche mese addietro ancora all’interno del rettangolo di gioco con la maglia dell’Aprilia. La sua una lunga carriera nel mondo del calcio, tantissime le squadre nelle quali ha militato dalla Sambenedettese al Catanzaro, Ischia, Martina, Acireale, Avellino, Casertana e tante altre ancora.

Inizia da Reggio Calabria la sua carriera dirigenziale, la prima esperienza in assoluto ed il ruolo è quello di Team Manager, in sostituzione dell’uscente Piero Praticò. In bocca al lupo al giovane Matteo Patti.

Tra i gradevoli ritorni, si segnala quello di Consuelo Apa, già alla Reggina di Lillo Foti per lungo tempo ed anche in quella di Mimmo Praticò. Dopo un anno di pausa il ritorno fortemente voluto dalla società del presidente Gallo, si occuperà di quello che ha sempre fatto, area marketing.

