Gallo: ‘La Reggina era una barca alla deriva. Non cambiano le ambizioni, anzi…’

"Non capisco cosa abbia potuto fare o dire per far pensare ad un ridimensionamento"

Tantissimi passaggi del presidente Gallo, prima della presentazione ufficiale del nuovo tecnico Mimmo Toscano. Una serie di argomenti tra i quali quello riguardante gli investimenti economici: “Anche con una sola pendenza riferita alla stagione precedente, non ti consente di effettuare l’iscrizione al campionato successivo. Ho dovuto sistemare situazioni pregresse, a partire dagli ultimi sei mesi cioè da quando ci sono ed erano davvero tante e la cifra era nettamente superiore rispetto a quello che si pensava. La Reggina era una barca alla deriva, oggi come dicono quelli bravi può essere definita virtuosa, senza un euro di debito.

Se io arrivo ad investire tutti questi soldi per creare una base societarie forte, posso mai ridimensionare le mie ambizioni? Ovviamente a fronte di tutti questi investimenti, mi aspetto anche il risultato sportivo. Non capisco cosa abbia potuto fare o dire per far pensare ad un ridimensionamento. Non potete capire quello che ho in mente per questo club, siamo solo all’inizio, quello che dico alla gente è che ancora non ho fatto nulla”.

