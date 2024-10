Reggina, Gallo: ‘Oggi sono felice, Toscano il top. Vi dico tutto sulla Viola’

E’ arrivato il giorno di Mimmo Toscano. Presso la sala stampa dell’Oreste Granillo la presentazione ufficiale al fianco del presidente della Reggina Luca Gallo. Parte introduttiva riservata al massimo dirigente: “Siamo qui a presentare il nuovo tecnico della Reggina, lo abbiamo inseguito per lungo tempo, non volevamo commettere errori e pensiamo di aver scelto l’allenatore giusto. Sono felice.

Il fatto che Reggio Calabria avesse determinate problematiche l’ho sempre saputo, anche quando ho deciso di investire su questa città, ripeto, ne ero consapevole, ma non mi importa, vado avanti. Preferisco Reggio con le sue problematiche piuttosto che altre piazze. La questione gradinata va risolta, se non sarà così mi dispiacerebbe, ma credetemi vorrei improntare questa stagione camminando tutti verso la stessa direzione. So bene di dire cose ovvio, quindi non alimentiamo frizioni, cerchiamo insieme di andare avanti con la speranza di risolverla nei tempi dovuti.

Sull’acquisizione del centro sportivo S.Agata c’è una forte esposizione economica. Tra acquisto e sistemazione ci sarà una spesa di circa tre milioni di euro, tantissimo. Grandi e piccoli situazioni pendenti ne sono uscite tantissime e per l’iscrizione al campionato prossimo è stato necessario assolverle tutte. Poi c’è la parte tecnica ma questa non è di mia comptetenza, perchè ci sono le persone preposte a farlo. Se io arrivo ad investire tutti questi soldi per creare una forza societaria, non ridimensiono le mie ambizioni, quindi desidero che arrivino anche i risultati sportivi.

Siamo al 25 di giugno e nessun calciatore è stato ufficializzato, ma chi lo dice che non ci siamo già mossi? Sicuro ho imparato che non servono i grandi nomi, ma professionisti e di categoria con determinate caratteristiche tecniche e umane.

La Viola? Un mese fa chiesi informazioni su questa società. Mi sono accorto che solo pensandoci mi toglieva qualcosa alla Reggina ed allora ho pensato di non mettermi in mezzo a queste situazioni, informando le istituzioni più di un mese fa, non passo il tempo a smentire ogni giorno le notizie.