Reggina, Gallo: ‘Il mercato dello scorso gennaio? Per questo mi sono affidato a Toscano’

Un altro stralcio del lungo intervento del presidente Luca Gallo in occasione della conferenza stampa di presentazione del tecnico Mimmo Toscano. In questo passaggio l’accento sulle operazioni di mercato di gennaio e l’importanza di non ripetere gli errori commessi:

“Quando una società strutturata come la nostra investe sul piano dell’organizzazione, strutturale e tutto il resto, ovviamente si aspetta dei risultati anche per quello che riguarda la parte sportiva.

Non c’è alcun ridimensionamento delle ambizioni, ho capito invece in questi mesi che il campionato di serie C è duro, difficile e che i nomi servono a poco. Servono, invece, elementi di categoria, gente che sappia esattamente cosa bisogna fare per affrontare ogni gara con la giusta mentalità, soprattutto in quei campi molto complicati.

Tecnica, personalità, voglia di vincere, cattiveria agonistica, tutto insieme per ottenere i risultati. Se la Reggina individua calciatori con queste caratteristiche non importa che non abbiano nomi altisonanti, quel che conta è che facciano bene il proprio lavoro, magari pensando proprio a quel mercato di gennaio…

Per questo motivo mi sono affidato totalmente a mister Mimmo Toscano, meglio di lui…”

