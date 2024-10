Reggina, interesse per esterno destro di grande corsa ed esperienza

La Reggina, per come dichiarato da Massimo Taibi, è pronta per gli “affondi“. Tantissimi i sondaggi effettuati dal DS in queste settimane e così, in prossimità dell’inizio del ritiro, è arrivato il momento di chiudere qualche trattativa. L’estremo difensore Enrico Guarna è ufficialmente amaranto, Cristini sta per diventarlo, a sinistra il più vicino è Liotti, si lavora anche per la corsia di destra, una sorta di alternativa a Kirwan.

Il nome ultimo è quello di Francesco Rapisarda, così come riporta il quotidiano nazionale Gazzetta dello Sport, classe 1992 di Catania, punto fermo della Sambenedettese nelle ultime stagioni ed ancora sotto contratto con i rossoblu.

L’interesse c’è ma anche in questo caso la trattativa non è semplice non solo per la situazione contrattuale del calciatore, ma anche per la ferma volontà della Sambenedettese di volerlo tenere con se.

