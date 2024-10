Reggina, obiettivo attaccante: parla l’agente di Manuel Sarao

E’ stato accostato e non solo in questo mercato alla Reggina, anche se probabilmente il DS Taibi non lo ha mai contattato in maniera diretta. Parliamo di attacco e parliamo di Manuel Sarao, 11 gol nell’ultima stagione con la maglia della Virtus Francavilla, sul quale ci sono le attenzioni di diverse società di serie C.

Ai microfoni di tuttocalciopuglia.com, ha parlato il suo agente Giovanni Tateo il quale ha espressamente dichiarato: Il calciatore sta benissimo, non si muove, resta a Francavilla al 100%. Offerte o sondaggi? Non mi ha chiamato nessun, per quest’estate resta di sicuro alla Virtus”.

Leggi anche