Reggina, tre nomi per la corsia di sinistra. Chi arriva?

Tra gli obiettivi più importanti da raggiungere secondo il DS Taibi, vi è quello dell’esterno sinistro. La Reggina della passata stagione ne ha patito l’assenza di uno veramente di ruolo, trovandosi spesso a dover adattare alcuni centrocampisti. Si è rivelata poco adeguata la scelta di gennaio fatta sul giovane Procopio, mentre gli infortuni hanno in qualche modo frenato il rendimento di Seminara, per il quale, sempre secondo il DS, si potrebbe proporre un prolungamento del prestito.

Nel frattempo si è alla ricerca del quinto di centrocampo di qualità ed esperienza. Donnaumma rimane in cima alla lista dei desideri, ma anche in cima a quella delle operazioni complicate. Sembrava ad un passo Liotti, mentre nelle ultime ore c’è stata una accelerazione per Lunetta, anche lui mancino, con caratteristiche più offensive rispetto ai due precedenti. Viene fuori dal settore giovanile dell’Atalanta e lo scorso anno ha giocato con la maglia del Sud Tirol. Sarà uno dei tre o si punta a portarne due degli obiettivi in elenco?

