Calcio – Maritato trova squadra, in tre sul capitano Conson

Lo sfortunato attaccante ricomincia ancora in C. Il difensore, invece, messo sul mercato ha richieste

“Piergiuseppe Maritato, attaccante classe ’89, è pronto a trasferirsi al Renate: contratto biennale per lui. Lunedì è previsto l’annuncio ufficiale di questo rinforzo in entrata. Maritato dunque riparte da Renate dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box da settembre senza aver potuto dimostrare le sue qualità alla Reggina (solo 3 presenze in campionato la scorsa stagione prima dello stop)”.

Questo è quanto scrive il sito specializzato in calciomercato gianlucadimarzio.com. Sarebbe davvero una buona notizia per l’attaccante sul quale Taibi puntava molto, ma decisamente sfortunato per quanto accadutogli dopo sole tre presenze in amaranto.

Abbiamo già detto, invece, nelle scorse settimane del capitano Conson ormai fuori dai programmi tecnici della società. Secondo quanto riferisce TuttoC.com sul giocatore ci sarebbero ben tre società Vis Pesaro, Fermana e Fano.

Leggi anche

Leggi anche