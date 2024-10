Reggina, Giusva Branca ai saluti. L’ex Club Manager anticipa il suo addio

COMUNICATO PERSONALE

A far data da domani, 30 giugno 2019, spira il contratto che mi ha legato alla Reggina nella stagione 18/19.

Formulo al Presidente Gallo e al dg, avv. Gianni, il più sincero in bocca al lupo per la stagione ventura e, da tifoso amaranto, i ringraziamenti per quanto fatto per i nostri colori.

Sono, altresì, certo che lo straordinario sforzo profuso dal Presidente per riportare la Reggina immediatamente in serie B, come da suoi programmi, porterà i frutti attesi.

Non voglio esimermi dal formulare il migliore in bocca al lupo anche al tecnico Mimmo Toscano, – che trovo la scelta migliore possibile – al suo staff , alla squadra e anche al dg avv. Gianni che ha le qualità umane e professionali, nonchè le competenze di campo, per sovrintendere e strutturare tutti i comparti del Club, da quello amministrativo a quello tecnico.

Infine, da “addetto ai lavori” mi piace estendere gli auspici anche all’intero comparto comunicazione che penso rappresenti già una eccellenza su scala nazionale, figlia di impegno e progettualità.

FORZA REGGINA. SEMPRE.