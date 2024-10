Reggina, fioccano i nomi degli attaccanti. L’ultimo lo lancia TuttoC

Giorno 13 luglio il raduno, per quella data a Toscano il 70% dell'organico

Fermento, tanto fermento. Il mercato della Reggina si muove su più fronti. L’agente Giovanni Tateo, che ha tra le sue procure quelle dei vari Vantaggiato, Di Piazza e Sarao, ha dichiarato a City Now Sport di avere un appuntamento la prossima settimana con il Taibi, senza entrare nel dettaglio dei calciatori attenzionati dal DS amaranto.

Leggi anche

Quest’ultimo, secondo quelle che sono le sue strategie, avvia contatti, porta avanti confronti e chiacchierate con più procuratori e giocatori, per poi affondare in quelle situazioni che vengono ritenute più adeguate.

Tra i tanti contatti, secondo quanto riporta TuttoC.com, ci sarebbe anche quello con Gianmarco De Feo, punta di proprietà dell’Ascoli, in prestito l’ultima stagione alla Lucchese. Numerosa la concorrenza eventualmente da superare, ci sono almeno sei club sull’attaccante classe 94. La società reggina sarebbe in vantaggio. Per quello che riguarda Domenico Danti, sarebbe semplicemente una vecchia chiacchierata senza seguito.

Leggi anche

Leggi anche