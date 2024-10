Reggina: due scelte importanti per mister Toscano anti Empoli

Il desiderio di ripartire dopo il primo stop stagionale, un pizzico di preoccupazione nel dover affrontare una trasferta difficile e contro un avversario forte.

La scelta per il sostituto di Menez

La Reggina ultimerà attraverso la seduta di oggi il suo percorso di preparazione alla gara contro la capolista Empoli, ben consapevole di dover rinunciare ad un elemento importante come Menez e con due delle diverse alternative offensive ancora ai box come Charpentier e Vasic. Per fortuna che ormai appare totale il recupero di Rivas e sarà proprio tra lui e Lafferty la scelta di colui che probabilmente andrà ad affiancare German Denis nel reparto d’attacco, tranne che non si decida di modificare completamente l’assetto.

Chi in porta tra Plizzari e Guarna?

Tra le scelte più importanti da effettuare per l’undici da mandare in campo, c’è anche quella riguardante il portiere. Dopo il lungo stop causa covid di Aessandro Plizzari, il giovane portiere del Milan è tornato a disposizione. Solo lo staff medico ed il tecnico sono in grado di stabilirne le condizioni fisiche ed a quel punto decidere se sarà lui a difendere i pali o si continuerà con l’esperto Enrico Guarna.