Ex Reggina, Rolando Bianchi: ‘Menez non è carismatico, Denis forte e trascinatore’

Le discussioni di questi giorni sono incentrate sulla squalifica di Jeremy Menez e quindi quella espulsione che seppur immeritata ha condizionato la gara contro la Spal ed il rigore sbagliato da German Denis. Ne ha parlato anche Rolando Bianchi a Gazzetta dello Sport:

“German Denis inizia ad avere un’età, ma in campo si danna l’anima. E’ un grande uomo, un forte attaccante e non avrà problemi a risollevarsi. E’ un periodo no che capita, ma lui fa sempre un pò di fatica ad inizio stagione perchè ha una struttura fisica possente e gli serve un pò di tempo per entrare in forma”.