Reggina, esordio al Granillo. Subito una big, arriva il Monza

Estrazione dei calendari del campionato 2021/2022, il 90° della storia di questo campionato 92 anni dopo la prima edizione targata 1929-1930 che si aggiudicò il Casale. La cerimonia di presentazione del calendario, organizzata dalla Spal e dalla Lega Serie B grazie al supporto del Comune di Ferrara.

Per gli amaranto un inizio subito ricco di fascino, l’esordio in campionato infatti sarà al Granillo contro il Monza. Secondo turno nuovamente in casa, la Reggina ospiterà al Granillo la Ternana.

Calendario Serie B 2021/2022, i criteri

negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta;

le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2021/2022;

per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2021/2022.

Fine: venerdì 6 maggio 2022.

Turni infrasettimanali: martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1 marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile.

Soste: dal 30 dicembre al 14 gennaio; soste per le nazionali.