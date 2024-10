Reggina: le tante prime volte nella stessa partita

Serviva una risposta decisa dopo lo stop interno contro la Scafatese e la Reggina l’ha data, reagendo così come tutti volevano, con una vittoria. Va detto che l’avversario è apparso abbastanza modesto, ma questo come già accaduto in altre circostanze nella passata stagione, non dà mai per scontato il risultato finale.

Pergolizzi ha cambiato diverse cose rispetto all’ultima partita giocata, inserendo per la prima volta, finalmente aggiungiamo noi, Martinez tra i pali e spedendo addirittura in tribuna, sempre per la prima volta, Adejo. Dall’Oglio fuori dai giochi per infortunio è stato sostituito da Forciniti, insieme a Giuliodori nuovamente protagonista, mentre Porcino si è dovuto arrendere dopo poco più di venticinque minuti per un problema muscolare che probabilmente lo costringerà allo stop anche per la prossima.

E nella giornata in cui è arrivata la seconda vittoria consecutiva in trasferta, è arrivata anche la prima doppietta in maglia amaranto per Barranco. Primo gol da attaccante vero, opportunista, rapace, il secondo una prodezza balistica che spesso viene definita un capolavoro. Due reti che hanno spianato la strada verso il successo, nonostante quella grave distrazione difensiva ad inizio secondo tempo che poteva creare qualche difficoltà.

Barillà con esperienza poi si è procurato e realizzato il calcio di rigore che ha chiuso il match, nel corso di una partita che ha regalato altre prime volte ai vari Malara, Ingegneri, Provazza e Rajkoivc.