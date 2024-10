Reggina: sondaggio per un esterno sinistro ex Bari

Con Matteo Rubin in uscita ed una trattativa che non prende il via per Daniele Donnarumma, la Reggina si guarda intorno alla ricerca di un altro esterno sinistro ed ha effettuato un sondaggio secondo quanto scrive TMW, anche per l’esperto Nikola Jakimovski:

“Pressing di alcuni club di Serie B per l’esperto terzino sinistro, classe ‘90, Nikola Jakimovski, ex Benevento e Bari. Fermo alcuni mesi per un intervento alla spalla, rientrato in gruppo da quattro gare, sul mancino chiedono informazioni Venezia e la neopromossa Reggina. Senza escludere una riconferma automatica da parte del Trapani, in caso di salvezza dei granata“.