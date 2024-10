Reggina: il nuovo esterno sinistro già da sabato a disposizione?

Accelerata su una serie di operazioni per la Reggina, sia per quello che riguarda le entrate come anche le uscite. Ormai quasi tutte annunciate come quella avvenuta ufficialmente questa mattina con la comunicazione del passaggio avvenuto alla Carrarese dell’attaccante Doumbia.

A ruota, sempre per la casella uscite, dovrebbero seguirlo Marchi destinato al Catania e Nielsen alla Pro Vercelli, in attesa di capire quello che accadrà con Blondett, vicino al Perugia. Ed a proposito di Perugia, si è alla stretta per la chiusura dell’operazione che dovrebbe portare in amaranto l’esterno sinistro Gianluca Di Chiara. Il calciatore potrebbe arrivare prima dell’inizio della nuova stagione. Attese in questi giorni notizie anche per l’attaccante, con Taibi che ha confermato l’interessamento per Vasic.