Reggina. Fabbian parla del suo momento magico, di Inzaghi e del futuro

E’ il calciatore del momento, anche se in realtà il suo momento ha avuto inizio sin dal primo minuto in cui è sceso in campo con la maglia della Reggina. Per Giovanni Fabbian sono sette i gol realizzati fino ad ora e la prima doppietta da professionista. Su di lui da tempo si sono concentrate le attenzioni di tanti club, l’Inter è proprietaria del suo cartellino. A tre giorni dalla vittoria con la Ternana con il centrocampista assoluto protagonista, Fabbian ha incontrato i giornalisti: “I movimenti che faccio li provo giorno dopo giorno. Cerco di acquisire sempre più elementi da mettere in campo ed al servizio della squadra. La doppietta è stata una emozione bellissima, poi siamo tornati a vincere in casa e questo è stato ancora più bello. A Reggio mi trovo benissimo, mi sono ambientato subito. Devo migliorare sotto diversi aspetti, lavoro in maniera dura e sono sempre a disposizione del tecnico. Da Inzaghi cerco di imparare più cose possibili, lui è stato un grande calciatore e quindi ho solo da apprendere. Il futuro? Al momento penso solo al presente, a fine anno si faranno le dovute valutazioni. Ho deciso di venire alla Reggina dopo un confronto con l’Inter ed il mio procuratore. Pierozzi? Grande persona e ottimo calciatore, se continua così può veramente fare un bel percorso. Troppo presto per fare previsioni, il campionato è lungo, vedremo quando arriveremo in primavera. Qui c’è un bel gruppo, mi trovo bene con tutti. Una chiamata dalla serie A? Penso solo alla Reggina ed esclusivamente a fare bene qui. Il sogno è quello di giocare ai livelli più alti, ma per il momento c’è solo la maglia amaranto“.