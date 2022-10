Reggina: il giovane Fabbian parla di Inzaghi, Menez e della tifoseria amaranto

E' il più giovane ma anche il capocannoniere della squadra amaranto con quattro reti realizzate nelle prime dieci giornate di campionato, e potevano essere di più. Giovanni Fabbian parla di questa squa esperienza in amaranto a Cronache di Spogliatoio, dichiarazioni riprese da tuttoB: "Inzaghi? Sono nato l’anno in cui ha vinto la Champions con il Milan, il 2003. Mi sta dando fiducia, gli devo molto. Menez è un fuoriclasse, ricordo una giocata contro il Modena, controllo al volo di tacco e tiro. Lui e Inzaghi parlano spesso, si vede che c’è feeling. Jeremy è un esempio per giovani come me. Reggio Calabria? Mi piace passeggiare sul lungomare, poi la gente è calorosa, ti fa sentire amato, quando giochi non sei mai solo".