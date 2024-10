Reggina esagerata: affondo per Falcinelli, aspettando il si di Rami

Nonostante Denis, Lafferty, Menez, con Charpentier in arrivo ed in organico ancora Reginaldo, Doumbia e Sarao, mentre per la cessione di Corazza è solo questione di tempo, il Ds Taibi appare inarrestabile.

In queste ore sta trattando con il Bologna per capire quante possibilità ci siano affinchè Diego Falcinelli possa la prossima stagione indossare la maglia della Reggina. I dialoghi erano stati avviati qualche mese addietro e si stanno approfondendo in questo momento con la società amaranto intenzionata a consegnare al tecnico un altro attaccante di altissimo livello come appunto l’ex Crotone. La trattativa non è semplice anche per la posizione contrattuale dell’attaccante del Bologna, uscito però dai progetti tecnici della società rossoblu.

Tutto questo in attesa del si che la Reggina si aspetta di avere nel breve volgere, dal francese campione del mondo Rami.