Reggina: la foto Ferrero-Versace e la spiegazione del sindaco f.f. Brunetti

Nel corso della trasmissione “Speciale Reggina” in onda su Videotouring, si è registrato l’intervento del sindaco f.f. Paolo Brunetti. Tra i tanti argomenti trattati, anche lo scatto diventato virale sui social che ritrae l’ex presidente della Sampdoria Ferrero e poco più distante l’altro sindaco f.f. Carmelo Versace:

Lo scatto Ferrero-Versace

“Ovviamente con Carmelo Versace ho discusso anche di questo. Lui era in una cittadina della piana, a Palmi, per altre motivazioni, fermo restando che le interlocuzioni per la cessione della Reggina vanno fatte con gli attuali proprietari della società non con noi. Qualora Ferrero avesse interpellato il sindaco Versace, ha decisamente sbagliato interlocutore. Sarà comunque lo stesso Carmelo Versace a chiarire il tutto, era certamente lì per altri motivi e poi da uno scatto si è fatto un romanzo. La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria non vendono società di calcio, se le intenzioni di Ferrero fossero state quelle di avviare una discussione, sono sicuro che Versace me lo avrebbe detto”.