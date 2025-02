Reggina ‘Final Rush’: la mini campagna abbonamenti. Il dettaglio dei prezzi

AS Reggina 1914 è lieta di annunciare il lancio di un abbonamento speciale dedicato ai tifosi amaranto per le ultime sei partite casalinghe della stagione.

In un momento cruciale del campionato, la squadra ha bisogno più che mai del calore e del sostegno del pubblico amaranto per affrontare con determinazione il rush finale. Il Granillo deve trasformarsi in una vera e propria bolgia, un muro amaranto di passione e tifo incessante che spinga i nostri ragazzi. Per questo motivo, la società ha deciso di offrire un’opportunità imperdibile ai propri tifosi: un pacchetto abbonamento che garantirà l’accesso alle sei sfide che si giocheranno tra le mura amiche.

L’abbonamento speciale sarà disponibile a partire da zx e potrà essere acquistato presso lo Store Ufficiale sul corso Garibaldi al n. 505, da BCENTERS via Sbarre Centrali 270 e online sul portale Vivaticket.

Prezzi

CURVA SUD € 40 + 2,50 diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE € 80 + 2,50 diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA CENTRALE € 120 + 2,50 diritti di prevendita Vivaticket

VIP € 180 + 2,50 diritti di prevendita Vivaticket

ORARI STORE

Lunedì 3 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 19.30

da martedì 4 a sabato 7 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Domenica 9 febbraio dalle ore 11 alle ore 14