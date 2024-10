Reggina, finalmente la strategia è cambiata. E’ partita la programmazione

La logica è cambiata. Parliamo di quanto accaduto sul piano contrattuale negli anni precedenti e quanto invece succede adesso.

La perdita di plusvalenze importanti come quelle di Porcino e De Francesco, l’essersi trovati solamente quattro giocatori tesserati all’inizio di questa stagione, ha fatto si che, con l’arrivo del nuovo DS, venissero modificate scelte e strategie.

La Reggina costruita nel corso di questa estate da Taibi, sta gettando le basi anche per il futuro e finalmente quella tanto reclamata programmazione, ha avuto il suo inizio. Perché tanti, troppi sono stati i volti tra dirigenti, tecnici e giocatori che si sono succeduti nel corso di questa breve storia della Reggina di Praticò. Ed anche l’ultimo arrivo, il difensore Redolfi, rientra in quest’ottica, visto che per il classe 94 è stato sottoscritto un contratto biennale.

M.F.