Reggina, firma Maritato. Taibi vuole da lui la doppia cifra

Ampiamente annunciato, è arrivato anche il comunicato ufficiale che annuncia l’accordo firmato tra la Reggina e l’attaccante Piergiuseppe Maritato. Le migliori stagioni per lui con le maglie di Livorno e Vicenza entrambe in serie C. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha disputato anche un mondiale con la Nazionale italiana Under 20:

“La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo col calciatore Piergiuseppe Maritato per la stagione 2018/19”.

Il DS Taibi ne parla in maniera entusiasta, sostenendo che l’attaccante di Cetraro fino al momento non è riuscito ad esprimere al massimo le proprie potenzialità ed è sicuro che con la maglia amaranto possa arrivare in doppia cifra.