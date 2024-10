Reggina: preso il centrocampista Folorunsho. La formula

Un altro rinforzo a centrocampo per mister Toscano

Da giorni si parla di un arrivo ormai prossimo alla Reggina del centrocampista Folorunsho. Il Bari non ha esercitato l’opzione sul rinnovo del prestito, il calciatore è di proprietà del Napoli. Il ds Taibi ha approfondito i discorsi in questi ultimi giorni e per sua stessa ammissione, ha parlato con il procuratore anche di Cionek, visto che i due sono assistiti dallo stesso agente.

Ma tornando a Michael Folorunsho, il suo arrivo alla Reggina è ormai imminente e l’operazione prevede la formula del prestito secco. Il Napoli crede in lui e spera che possa fare esperienza in un campionato difficile come quello di serie B.