Reggina: le ambizioni di Taibi, un passaggio su Cionek e Folorunsho

Approfittando della sua presenza alla ufficializzazione dei calendari, si è parlato con il Ds Taibi anche di calciomercato e le ambizioni che può avere la Reggina nel prossimo campionato: “Vedremo di che pasta saremo fatti. Vogliamo essere umili ma fastidiosi, proveremo a stupire.

“A breve chiuderemo tre/quattro trattative per completare la squadra. Costruiremo una buona squadra, la classifica la decreterà il campo. Ho parlato con altri diesse, e sono d’accordo con me sulle uscite: meglio andare a giocare che restare fuori lista. Non sembra un campionato di Serie B, la considero un’A2.

“Ho parlato di Cionek e Folorunsho, hanno lo stesso procuratore. Il difensore è uno di quelli che è sulla lista, ma non è semplice.”