Calciomercato: tre colpi in entrata per la Salernitana, primo avversario della Reggina

Salernitana-Reggina è il match d’esordio del prossimo campionato di serie B per la squadra di mister Toscano. I tifosi, gemellati da tantissimi anni, avrebbero voluto godersi il match in maniera diversa ma, purtroppo, per le norme anti covid, gli stadi fino al prossimo 7 ottobre resteranno ancora chiusi. Salernitana che dopo un avvio di mercato a rilento, si è attivata in questi ultimi giorni e secondo quanto riportato da Sky Sport, per il tecnico Castori sono pronti tre acquisti di spessore: “Infatti sono in arrivo dal Napoli Gennaro Tutino, a titolo definitivo e Luca Palmiero, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Dal Bari invece arriva Tomasz Kupisz a titolo definitivo. La compagine campana vuole mettersi in mostra nel prossimo campionato di Serie B rispetto all’ultima annata“.