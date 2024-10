Reggina, le possibili formazioni di Drago. Quante soluzioni!

La fiducia della nuova società non è mai stata totale nei confronti di Roberto Cevoli, le ultime prestazioni e quell’inguardabile primo tempo con il Catanzaro, hanno dato il colpo di grazia al tecnico. Una questione di ambizioni, obiettivi da raggiungere, scelte tecnico-tattiche non gradite e così la decisione di cambiare, lanciandosi su un allenatore al palo da più di due anni, ma comunque molto preparato, serio e lavoratore.

Insieme a questo anche quel modulo che, secondo il DS Taibi, sarebbe più adatto ai giocatori in organico, quindi difesa a quattro e poi da scegliere le soluzioni più congeniali di partita in partita ed anche in base alle caratteristiche degli avversari, sullo schieramento di centrocampo ed attacco. Diciamo che di base si opterebbe per il 4-3-3, variabile con il 4-3-1-2 oppure 4-2-3-1. Volendo divertirsi ad impostare qualche formazione e partendo dal 4-3-3, si può immaginare uno schieramento con:

4-3-3: Confente; Conson (Kirwan), Gasparetto, Redolfi, Solini (Procopio); Bellomo, De Falco, Salandria (Zibert); Doumbia, Baclet, Strambelli (Sandomenico). All. Drago

4-3-1-2: Confente, Kirwan (Conson), Redolfi, Gasparetto, Solini (Procopio); Salandria, De Falco, Zibert; Bellomo; Baclet, Doumbia. All. Drago

4-3-2-1: Confente, Kirwan (Conson), Redolfi, Gasparetto, Solini (Procopio); Salandria, De Falco, Zibert; Bellomo, Doumbia, Baclet. All. Drago

4-2-3-1: Confente, Conson (Kirwan), Gasparetto, Redolfi, Solini (Procopio); Salandria, De Falco; Bellomo, Doumbia, Strambelli (Sandomenico); Baclet. All. Drago

Rimangono a disposizione tante altre soluzioni alternative tra i vari Viola, Tassi, Franchini, Marino, Martiniello, Tulissi…