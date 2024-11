Reggina: il pensiero di Franco Iacopino dopo l’ingaggio di Inzaghi

L’annuncio di Inzaghi come allenatore della Reggina, ha guadagnato le prime pagine di giornali e siti online. Una scelta precisa quella della società, un segnale chiaro quello mandato dalla nuova proprietà. Abbiamo intervistato lo storico dirigente amaranto Franco Iacopino, per avere anche una sua opinione in merito:

“Basta solo il giro mediatico che ha fatto l’ingaggio di Filippo Inzaghi per capire l’importanza del personaggio che andrà a sedere sulla panchina della Reggina. Calciatore di grandissimo spessore, campione del mondo con la Nazionale Italiana, un big come allenatore, lui ha fatto bene da quando ha intrapreso questa carriera, conquistando due promozioni, in B con il Venezia ed in A con il Benevento. Anche a Brescia aveva fatto bene, conosciamo tutti poi il presidente Cellino. La scelta so che è stata condivisa da tutto il gruppo dirigenziale, questa è la conseguenza nell’avere tanti uomini di qualità all’interno della propria società”.

“Ho seguito sempre con grande attenzione Inzaghi, è vero che ha dei riferimenti con calciatori di categoria, ma ha sempre fatto giocare i giovani e questo si sposa con l’idea della società attuale. Mi aspetto un organico composto da diversi calciatori di esperienza, ma anche molti giovani di qualità. Davo uno sguardo alle altre squadre e ho fatto fatica ad individuarne quattro che possano lottare per evitare la retrocessione, tantissime quelle che punteranno alla promozione. La Reggina è passata in mani più sicure ed ora può programmare”.

