Reggina, Nucera Sky: ‘Inzaghi grande colpo, cambia tutto sul mercato’

Dal punto di vista mediatico ha fatto clamore la notizia dell’ingaggio di Pippo Inzaghi da parte della Reggina. Abbiamo chiesto un parere anche al giornalista di Sky Sport Antonio Nucera, queste le sue dichiarazione a CityNow: “Potrebbe essere questo il momento per rilanciare in maniera definitiva l’entusiasmo. Un allenatore Pippo Inzaghi che ha già vinto, lui arriva molto carico e direi che tutte le componenti si incastrano. Cambiano gli scenari sul calciomercato, immagino che lui per aver accettato l’incarico abbia dettato anche le linee guida sulla campagna acquisti. Chiederà almeno cinque o sei giocatori di categoria, forti, ma non sarà semplice perchè i calciatori bravi chi li ha, li tiene. Non so se punterà su qualcuno già avuto a Brescia e Benevento. Sarà un campionato difficilissimo con tante società che hanno già fatto investimenti milionari. Il primo anno l’obiettivo sarà quello eventualmente di puntare ai play off e poi i successivi tentare il salto di categoria”.

“Pippo è una persona molto disponibile, un bel carattere, anche a Benevento ha legato molto con la gente, la piazza, stesso discorso a Brescia, sa farsi volere bene. Immagino che i tifosi della Reggina si riverseranno ai botteghini per sottoscrivere gli abbonamenti, è davvero un grande colpo”.

