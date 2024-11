Reggina, Daniele Barone: ‘Anno di transizione? Conosco bene Pippo Inzaghi…’

Ha conquistato le prime pagine dei giornali ed anche sui siti da ieri non si parla d’altro. L’ingaggio di Pippo Inzaghi come allenatore della Reggina ha suscitato clamore e di fatto modificato in maniera netta scenari ed ambizioni, oltre ad infiammare una tifoseria che attende impaziente l’arrivo dell’ex campione del mondo a Reggio Calabria. CityNow ha intervistato chi Inzaghi lo conosce bene e soprattutto conosce alla perfezione ed in tutte le sue sfumature, il campionato di serie B, Daniele Barone, giornalista Sky:

Inzaghi grande colpo

“Inzaghi a Reggio è un grande colpo, lo è in termini tecnici e mediatici. La Reggina che sembrava avesse difficoltà enormi tanto da mettere in discussione anche la sua sopravvivenza, riparte addirittura da uno dei nomi più prestigiosi della serie B, conteso da tanti club nelle scorse settimane. Questa è una dimostrazione di grande forza della società. Inzaghi può riaccendere l’entusiasmo per una piazza come Reggio, mentre in termini tecnici ritengo sia un’ottima scelta, viste le sue precedenti esperienze in cadetteria”.

Perfezionista e scrupoloso

“Nonostante la giovane età, ha un ottimo curriculum. Se sceglie Reggio sicuramente ha avuto dalla società delle rassicurazioni sul calciomercato e quindi la costruzione di una squadra importante. Lui è un perfezionista, scrupoloso e soprattutto uno che vuole vincere, lo era da calciatore, lo è da allenatore. Anno di transizione? Se conosco bene le sue ambizioni…”

La prossima serie B