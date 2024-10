Reggina-Frosinone, Aglietti: ‘Deluso dal risultato, meritavamo la vittoria’

Quarto pareggio su sei gare per la Reggina, al Granillo è 0a0 con il Frosinone. Poche le emozioni, amaranto compatti ma poco incisivi.

Al termine della gara, le parole del tecnico amaranto Alfredo Aglietti.

“La squadra ha sofferto per il caldo, oggi c’erano 30 gradi. Siamo una squadra fisica e facciamo fatica da questo punto di vista, loro erano più agili e veloci. Nel primo tempo il Frosinone ha fatto meglio di noi, nella ripresa abbiamo avuto almeno tre occasioni e meritavamo il gol. Sono deluso dal risultato ma non dalla prestazione, meritavamo la vittoria.

Dobbiamo assistere meglio Galabinov con i cross, non sempre è possibile giocare palla a terra. Abbiamo fatto alcuni errori tecnici e su questi dobbiamo migliorare. Le sostituzioni? Ho inserito Cortinovis e Montalto per dare più freschezza in attacco, bisogna considerare le energie spese con le tre gare in sette giorni e il grande caldo di oggi”, le parole di Aglietti.