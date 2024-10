Reggina-Frosinone: il dato della prevendita. Vicini al record stagionale

Ci siamo. Tutto quasi pronto per la grande sfida che si giocherà giovedi pomeriggio al Granillo tra la Reggina, seconda in classifica e la capolista Frosinone. I due tecnici parlando in conferenza stampa hanno dichiarato di volersela giocare a viso aperto secondo quelle che sono le caratteristiche delle squadre. In attesa di quello che accadrà in campo, siamo certi dello spettacolo che invece ci sarà sugli spalti. Si è superata quota 13.000 e ci sarà tempo fino a qualche minuto prima della partita per acquistare il biglietto. Si puntava al record di incasso stabilito in occasione del derby con il Cosenza (15.600), vedremo se alla fine si riuscirà a superarlo.

