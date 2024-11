Reggina, Inzaghi: ‘Sarà una grande partita. Farò dei cambi ma non ho deciso’

Meno uno al big match. Al Granillo l’incontro più atteso della giornata tra la Reggina, seconda in classifica e la capolista Frosinone. Presentazione dell’incontro affidata come sempre a mister Inzaghi: “All’inizio dell’anno ho detto che sulla carta tre squadre come Cagliari, Genoa e Parma come rosa e disponibilità economiche erano superiori alle altre. Il Frosinone un gradino sotto, ma comunque molto forte e con un allenatore che è lì da quasi tre anni e già lo scorso anno aveva un impianto di squadra molto attrezzato. Stanno lavorando bene, noi siamo un pò il Frosinone dello scorso anno. A loro piace giocare, comandare le gare, come noi e quindi sarà certamente una grande partita, ma non mi preoccupo di loro, semplicemente perchè devo pensare ai miei”.

Sarà una bella partita

“Per noi una grande occasione, siamo in un ottimo momento e voglio vedere una crescita ulteriore, sarà una bella giornata di calcio, tutto nel nostro stadio. Le tre partite in una settimana signifca che ci sarà bisogno di tutti. Parlerò con qualcuno che mi è sembrato più stanco, cambierò cinque giocatori ma non so in quale delle due gare. Si sta chiudendo il girone di andata, siamo cresciuti, non mi sono mai scoraggiato nelle battute d’arresto perchè sempre immeritate. Dobbiamo andare avanti senza assilli, senza pressioni, ma nulla vieta che bisogna avere stimoli ulteriori”.

Menez e gli esclusi

“Menez deve ringraziare solo se stesso. Lui deve sapere che io non regalo nulla a lui ed a nessuno. Penso ad Agostinelli e Dutu che vanno ogni settimana in tribuna e mi dispiace molto, voglio bene a tutti i miei ragazzi. Quando sono arrivato gli ho detto che non era in condizioni di giocare al calcio. Gli ho chiesto di rimettersi in gioco e lui lo ha fatto. Loiacono e Crisetig giocano poco ma si stanno rendendo molto utili nello spogliatoio, lasciarli fuori mi si spezza il cuore e questo lo hanno capito e per me è importante”.

Il saluto ad Immobile

“Immobile tifava perchè io venissi alla Reggina, conosce il presidente e la società e so che ci segue con attenzione. Quando va in scadenza se vuole può venire da noi…(ride)”.