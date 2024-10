Reggina, Gallo: ‘Avrei preferito giocare. Buon Natale a tutti’

Al termine dell’allenamento e prima della conferenza stampa di mister Toscano, ha parlato ai tifosi il presidente Luca Gallo: “Grazie per essere qui oggi. Sono molto contento, tanta gente mi ferma per strada e tanti oggi sarebbero venuti allo stadio oggi, soprattutto chi vive fuori, avrei preferito giocare, sono dinamiche che non posso giudicare. Spero vi siate divertite e Buon Natale a tutti quanti.

