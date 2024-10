Reggina: show Mastour con rabona. Tanti applausi per lui

Si alza in piedi anche il presidente Gallo per le giocate del giovane talento

Nel corso dell’allenamento che la Reggina ha voluto effettuare al Granillo aprendo i cancelli al popolo amaranto, tanta curiosità per vedere all’opera il giovane Mastour, il talentuoso ex Milan che fino ad oggi per diversi motivi non ha trovato spazio in prima squadra.

Ha deliziato il pubblico con una rabona, qualche colpo di tacco e tanti cross al bacio tutti scanditi dai numerosi applausi da parte del pubblico presente ed il compiacimento del presidente Gallo che a più riprese ne ha esaltato le qualità tecniche.